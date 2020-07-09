’Oz Büyücüsü’ oyunu Tutak ilçesinde sahne aldı

Trabzon Devlet Tiyatrosuna bağlı "Kamyon Tiyatrosu" turne kapsamında Ağrı'nın Tutak ilçesinde çocuk oyunu "Oz Büyücüsü" ile gösteri yaptı.

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçıları, ağırlıklı olarak çocuk oyunlarını içeren performanslarını sergiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Bakan Nuri Ersoy geçtiğimiz günlerde Anadolu'ya uğurladığı Trabzon Devlet Tiyatrosuna bağlı "Kamyon Tiyatrosu" ilk turnesini Erzincan'da yaptıktan sonra turnenin ikinci durağı Tutak ilçesi oldu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında görevlilerce oyunu seyretmek için gelenlere maske dağıtıldı. Bahçe girişine konulan dezenfektanla ellerini temizleyen çocuklar sosyal mesafe kuralına uydu. Tiyatroyu Kültür Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Bakanlığımız Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun Oz Büyücüsü adlı çocuk oyunu Tutak ilçemiz 14 Nisan Ortaokulu bahçesinde sahnelendi. Etkinlik öncesi alınan tedbirlerle başlayan gösteri katılan 200 çocuğumuza keyifli anlar yaşattı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA