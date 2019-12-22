Öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Karacaibrahim Mahallesi Nüshet Somay Caddesi'ndeki 3 katlı Atatürk Ortaokulu'nun çatısına çıkan S.A. (14) ve B.B. (14) çatıdan inemeyince durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri, okulun içinden çatıya çıkarak, çocukları indirdi.

S.A. ve B.B. ailelerine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

İki çocuğun, polislere, öz çekim yapmak için çatıya çıktıklarını, çatından inemeyince itfaiyeye bilgi verdiklerini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA