Öz Çelik-İş Sendikası'ndan koronavirüs tedbirleri açıklaması:

ANKARA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Çalışan sayısının yoğun olduğu fabrikalarda hastalığa karşı kişisel hijyen ve koruyucu tedbirlerin hayata geçirilerek üretim süreçlerinin bu şekilde devam ettirilmesi büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında üyelerinin bulunduğu fabrikalarda alınacak tedbirlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsle mücadelenin hasarsız atlatılabileceğini belirtti.

Yetkili merciler tarafından virüsten korunmak için hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen göstererek, alınacak basit önlemlerle insan sağlığını korumanın mümkün olduğunun açıklandığını hatırlatan Değirmenci, emekleri ve alın terleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan üyelerinin bu süreçte hiçbir zarar görmeden, bu zorlu dönemi atlamasının sendikaları için hayati bir önem taşıdığını kaydetti.

Değirmenci, "Bu çerçevede işçi, işveren ve sendika ilişkisinin ve iş birliğinin koordineli ve sürekli iletişim halinde devam ettirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte işverenlerimizin çalışanları virüsten korumak adına gerekli tedbirleri alarak, üretimi devam ettirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde işverenler ve işveren vekilleriyle ortak bir çalışma içerisinde bulunduğumuzun bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir kargaşaya, kaos ve paniğe neden olmadan, gerekli tedbirleri alarak, üretim süreci devam ettirilen İskenderun'daki İSDEMİR fabrikasında Özçelik-İş'in işveren tarafıyla yaptığı iş birliği neticesinde alınan önlemlerin başarıyla uygulandığına vurgu yapan Değirmenci, şunları kaydetti:

"İSDEMİR'de maske dağıtımı, yemekhanelerdeki yoğunluğun azaltılması, servislerin dezenfekte edilmesi, ziyaretçi kabulüne sıkı tedbirler uygulanması, hamile ve emzikli çalışan kadınlara izin verilmesi, fabrikaya malzeme getiren tır şoförlerinin dahi araçtan indirilmemesi gibi önlemler alınarak üretim sürecinin üyelerimiz korunarak devam ettirilmesi başarıyla sağlanmaktadır.

İşverenlerimiz çalışanlar için tedbir alarak, sendikamız bu sürecin takipçisi olarak, üyelerimizin de kişisel hijyen ve bakımlarına dikkat ederek, bu dönemi sıfır hasarla geride bırakacağına ilişkin hiçbir şüphemiz yoktur."

Değirmenci açıklamasında, "Özetle herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse hiç kimsenin zarar görmesi mümkün olmayacaktır. Virüsün ve yol açabileceği olumsuz ekonomik tahribatın üstesinden ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak gelebileceğimiz ortadadır. Bu nedenle başta devletimizin açıklamaları dikkate alınarak haricindeki bilgi kirliliğine neden olanlara itibar etmeden, sendikamızın üyelerimiz için gerekli girişimleri hayata geçirdiğinin bilinmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA