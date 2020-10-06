Öz kızına tecavüz edip doğan bebekleri öldüren babaya verilen ceza belli oldu!

Antalya'da Ekrem E., zihinsel engelli kızı H.E.'ye (25) 6 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu. Kızından 2 çocuğu olan cani adam bebeklerin de ölümüne sebebiyet verdi. Hakkında 3 suçtan dava açılan Ekrem E., 2 suçtan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 30 yıl hapis cezalarına çarptırılırken 1 suçtan da ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

Tecavüze uğrayan genç kızın annesi Cemile E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Genç kız, kız kardeşi A.E. (14) ile erkek kardeşi A.E. (11), olayın ardından devlet korumasına alındı.

BEBEĞİ GÖBEK BAĞINI BİLE KESMEDEN GÖTÜRÜP ATMIŞ

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran mütaalasında, H.E.'nin tecavüzler sonucu 2011 yılı başında hamile kaldığını, bebeği 2-3 aylıkken düşük yaptığını, cinsel saldırı sonucu 2012 ve 2014 tarihlerinde de hamile kalıp, 2 kez canlı doğum gerçekleştirdiğini anlattı. Savcı Şeran, mütaalasında 2012'deki doğumun ardından sanık Ekrem E.'nin bebeği göbek bağı kesilmeden alıp götürdüğünü, geri döndüğünde de Cemile E.'ye 'Çocuğu bir yere attım' dediğini, ancak çocuğun nereye bırakıldığının saptanamadığını ve cesede ulaşılamadığını kaydederek, şöyle dedi:

"Sanığın mağdureye karşı eylemlerine devam ettiği, bu tecavüzler sonucunda mağdurenin 2014 yılında sanık Ekrem E.'nin evde olmadığı sırada bu kez çocuğu annesinin yardımı ile doğurduğu, çocuğun kız olduğu ve yaşadığı, sanık Cemile E.'nin çocuğu evden alarak, bir kovaya koyduğu ve götürüp çalılık alana bıraktığı, akşam olunca da Ekrem E.'ye durumu anlattığı, Ekrem E.'nin 'İyi olmuş. H. de kurtulmuş' dediği, doğan çocukların cesetleri ele geçirilmemiş olsa da sanıkların üzerine atılı insan öldürme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

MAHKEME CEZALARDA İNDİRİM YAPMADI

Mahkeme, Ekrem E. ve Cemile E.'ye 'olası kasıtla üst soy ve alt soy çocuğa beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak amacıyla insan öldürme suçu'ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme cezalarda indirim yapmadı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Baba Ekrem E. hakkında eşi Cemile E.'yi 'cinayete azmettirme' suçundan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada da karar verildi. Davanın 17'nci duruşmasına sanık Ekrem E., Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada katılan vekili Serap Ertuğrul, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen Ekrem E. ise, “Ben kızımı hamileyken hiç görmedim. Kendimi fazla ifade edemiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı da sanık Ekrem E.'nin öz kızı H.E.'ye karşı cinsel saldırıda bulunduğunu, mağdurun hamile kalması üzerine doğan bebekleri öldürmek suçundan Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Sanık Cemile'nin beyanında, Ekrem E. sürekli hem kendisine, hem de kızı H.'ye, 'Ben evde yokken doğum gerçekleşirse bebeği götürüp bilinmeyen bir yere atın' şeklinde ve buna benzer sözler söylemiştir. Nitekim Ekrem E.'nin evde olmadığı 14 Eylül tarihinde H.E., evde doğum yapmış ve bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. H.'nin öz annesi olan Cemile eşinin telkin ve talimatları doğrultusunda bebeği beze sararak, bir kovaya koyduktan sonra oturduğu mahallede bulunan okulun yanındaki boş alana atarak, ölümüne sebebiyet vermiştir. Aramalara rağmen ceset bulunamamış ancak Cemile olayı doğrulamış ve yaşananları ayrıntılı olarak anlatmıştır. Sanık Ekrem E.'ye 'Bir suçu gizlemek amacıyla kendini savunamayacak durumdaki yakın akrabayı öldürmeye azmettirme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep ederim."

Son sözü sorulduğunda beraatini isteyen Ekrem E.'yi mahkeme heyeti, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan altsoydan akrabayı kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.