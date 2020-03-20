Öz: “Mirac Kandili’ni evimizde geçirelim”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Mirac Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mirac'ın Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına geldiğini hatırlatan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Bakara Suresi'nin son ayetleri ile beş vakit namazın indirildiği bu mübarek gecede ellerin şifa için açılmasını temenni ettiğini söyledi.

EVİMİZDE KALALIM

COVID-19 salgını nedeniyle devletin aldığı tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini hatırlatan Başkan Öz, "Kadir Gecesi'nden sonra en çok hürmet gösterilen bu gecede geleneksel olarak camilerde buluşup hep birlikte secde ediyor, hep birlikte yalvarıyorduk. Dünyamızı saran COVİD-19 salgını nedeniyle bu mübarek geceyi evimizde yaşayalım, kalabalıklara katılmadan, kandil ziyaretleri yapmadan ibadetle geçirelim. Ellerimizi semaya şifa için açıp, istiğfar ile bu kutlu zamanı değerlendirmeye çalışalım" dedi.

TEDBİRLERE UYALIM

Cemaatle namaz kılmanın geçici bir süre durdurulduğunu hatırlatan Başkan Öz, şunları söyledi:

"Mirac Kandili nedeniyle ziyaretlerin gerçekleştirilmesi salgın sebebiyle büyük risk taşımaktadır. Dünya genelinde 10 bin kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan virüsün ülke sınırlarında yayılmasını engellemek için bu yıl kandil kutlamalarımızı telefon ile yapalım. Mecburi sebepler olmadan evimizden dışarı çıkmayalım ve doktorlarımızın açıkladığı korunma yöntemlerine titizlikle uyalım. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mirac Kandili'ni kutlar, sağlıklı günler dilerim."

Kaynak: İHA