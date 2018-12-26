Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay: “Yeni asgari ücret hayırlı olsun”

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Uzun bir süredir ülke gündeminde olan ve merakla beklenen yeni asgari ücret belli oldu. Tüm emekçilerimize hayırlı olsun" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan yeni asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Toruntay açıklamasında, "Bir süredir ülke gündemimizden düşmeyen, bizim ve emekçilerimizin merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Biz, asgari ücretin en az enflasyon oranında yapılmasını talep etmiş ve bunu da her zaman açık ve net dile getirmiştik. Yeni açıklanan rakama göre de yüzde 26,5 gibi bir artış gerçekleştirildi ve bu artışa göre yeni asgari ücret brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL oldu. Bunun yanı sıra; Asgari Geçim İndirimi (AGİ) en düşük 191 lira 85 kuruş, en yüksek ise 326 lira 15 kuruşa yükseltildi. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek ve 51 il ve iki ilçede işverenlere sağlanan altı puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında dokuz ay olarak uygulanan asgari ücret desteği ise önümüzdeki yıl 12 ay boyunca verilecek. 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olacak. Tüm işçi, emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Başta, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a, hükümet yetkililerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA