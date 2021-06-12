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  3. Öz yeğeniyle ifşalanmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı!

Öz yeğeniyle ifşalanmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı!

Murat Başoğlu, 4 sene önce evliyken öz yeğeni ile teknede uygunsuz görüntülenmiş ve sonra ortalıktan kaybolmuştu. Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı...

Öz yeğeniyle ifşalanmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı!

Bir dönem başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Murat Başoğlu 4 yıl önce 2017 yılının temmuz ayında öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde görüntülenmişti. 

İlişkileri olduğu iddia edilen Başoğlu hakkında  "hayasızca davranışta bulunmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Oyuncu davadan beraat etmesinin ardından boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i de tehdit ederek yanındaki arkadaşını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Başoğlu, serbest bırakılmıştı.

SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Temmuz 2017'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde öz yeğeni ile teknede uygunsuz görüntüleri yayılan Murat Başoğlu olay hakkındaki sessizliğini korumuş ve  uzun bir süre hiçbir yerde görüntülenmemişti.

Öz yeğeniyle ifşalanmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı!

SONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ün haberine göre yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz fotoğrafları yayılan 53 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün Yalıkavakta bir spor salonuna girerken görüntülendi.  Başoğlu'nun oldukça zayıflamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Öz yeğeniyle ifşalanmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı!Öz yeğeniyle ifşalanmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı!

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