Öz yeğeniyle ifşalanmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı!

Bir dönem başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Murat Başoğlu 4 yıl önce 2017 yılının temmuz ayında öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde görüntülenmişti.

İlişkileri olduğu iddia edilen Başoğlu hakkında "hayasızca davranışta bulunmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Oyuncu davadan beraat etmesinin ardından boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i de tehdit ederek yanındaki arkadaşını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Başoğlu, serbest bırakılmıştı.

SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Temmuz 2017'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde öz yeğeni ile teknede uygunsuz görüntüleri yayılan Murat Başoğlu olay hakkındaki sessizliğini korumuş ve uzun bir süre hiçbir yerde görüntülenmemişti.

SONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ün haberine göre yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz fotoğrafları yayılan 53 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün Yalıkavakta bir spor salonuna girerken görüntülendi. Başoğlu'nun oldukça zayıflamış olması da dikkatlerden kaçmadı.