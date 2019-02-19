Özakcan, Çeştepe ve Ovaeymir pazarlarını ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan Çeştepe ve Ovaeymir Mahalleri'nde ziyaretlerde bulundu. Başkan Özakcan, vatandaşın talebinin birinci öncelikleri olduğunu kaydetti.

Başkan Özakcan " Hiç tereddütünüz olmasın daima, her türlü sıkıntınızda arkanızdayız" dedi. Yerel seçimlerin bir hizmet yarışı olduğunu hatırlatan Özakcan "Herkes bunu böyle görmeli. Sizden aldığım destek ve güçle 5 yıl daha hizmet için varım dedim. İnşallah birlikte başaracağız. Hizmet ve samimiyetle dolu bir 5 yıl daha geçireceğimize olan inancım tamdır" şeklinde konuştu. Vatandaşların da destek sözü verdiği Özakcan, kahvehanelerdeki vatandaşların daveti ile vatandaşlar ile uzun sohbetler gerçekleştirdi.

Çeştepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Başkan Özakcan, "Göçmen kardeşlerimizin desteğini her zaman hissettik. İnanıyorum ki sandıkta da bizleri yalnız bırakmayacaklar" diye konuşarak dernek yöneticileri ve üyeleri ile istişarelerde bulundu.

Kaynak: İHA