Ozal Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozal Keklik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ozal Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ozal Keklik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ozal Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozal Keklik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozal Keklik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozal Keklik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozal Keklik 17 Eylül 1993 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozal Keklik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ozal Keklik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ozal Keklik'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ozal Keklikboyu ve yaşı kaç

Ozal Keklik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozal Keklik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ozal Keklik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozal Keklik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sakaryaspor U21

1 Eylül 2014 yılında Çankırıspor

6 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2016 yılında Derince Spor

24 Ağu 2017 yılında Karacabey Birlik

14 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2019 yılında Yenişehir Bld

21 Ağu 2019 yılında Bursa Yıldırım

1 Temmuz 2021 yılında Adıyaman FK

7 Eylül 2022 yılında Bursa Yıldırım

Ozal Keklik kimdir

Ozal Keklik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozal Keklik şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Ozal Keklik nereli

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