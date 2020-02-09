Özalp ilçesinde hasta kurtarma operasyonu

Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 2 hasta, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı.

Özalp ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Turgalı Mahallesi'nde bir kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Yolun kapalı olmasından dolayı Van Büyükşehir Belediyesi ve Özalp Belediyesi ekiplerine haber verildi. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yol açılarak sağlık ekibinin hastaya ulaşılması sağlandı. İlk müdahalesi evde yapılan hasta, daha sonra ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözdeğmez Mahallesi'nde de rahatsızlanan bir hasta, yine ekipler tarafından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kaynak: İHA