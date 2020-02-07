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Özalp ilçesinden depremzedelere yardım

Van'ın Özalp Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ için toplanan yardımlar gönderildi.

Özalp ilçesinden depremzedelere yardım

Van'ın Özalp Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ için toplanan yardımlar gönderildi.

Özalp ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, bugün sabah saatlerin Özalp Belediyesi önünde araca yüklenerek deprem bölgesi gönderilmek üzere yola çıktı. Kısa süre içerisinde toplanan yardımlar arasında kışlık giysi, kuru bakliyat ve çok sayıda elektrikli soba bulunduğu belirtildi.

Özalp ilçesinden depremzedelere yardım

Özalp ilçesinden depremzedelere yardım

Kaynak: İHA

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