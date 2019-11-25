Özalp’ta samanlık yangını
Van Özalp ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 3 ton saman ve 2 ton kışlık yakacak yandı.
Van Özalp ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 3 ton saman ve 2 ton kışlık yakacak yandı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçesine bağlı Aşağı Ayazca
Mahallesinde meydana geldi. Haber veilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, 3 ton saman ve 2 ton kışlık yakacak yandı.
Kaynak: İHA
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