Özalp’ta trafik kazası; 6 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Endinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'nfe meydana grldi. Özalp'tan Şemsettin Mahallesin gitmekde olan 65 EK 943 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı yolda çıkarak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA