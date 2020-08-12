Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayan Ozan Güven'e bir şok da Babil'den geldi. Yapım şirketi ünlü oyuncuyu dizinin kadrosundan çıkarma kararı aldı.

Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven’in baş rollerinden biri olduğu Babil dizisinin kadrosundan çıkarıldığı konusunda iddialar uzun zamandır magazin gündeminde yer alıyordu. Çekimlerine başlanacak diziyle ilgili beklenen karar verildi ve Güven kadrodan çıkarıldı.

REKLAM FİLMİ KALDIRILDI İDDİASI

Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka afişlerinin sinemalardan kaldırdığı öğrenildi.

Ünlü oyuncuya tepki gösteren kadınlar geçen günlerde ING Bank Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve "Ozan Güven’i reklamlarda görmek istemiyoruz” demişti.

Sözcü gazetesinin haberinde Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ileri sürülmüştü.

Bankadan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise "ING Türkiye’nin Ozan Güven ile olan işbirliği Ocak 2020’de sona ermiştir, kendisiyle halihazırda bir işbirliği bulunmamaktadır," denilerek iptal gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.