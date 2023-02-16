Ozan Can Dursun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozan Can Dursun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozan Can Dursun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozan Can Dursun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozan Can Dursun 23 Aralık 1998 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozan Can Dursun Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Ozan Can Dursun, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ozan Can Dursun'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozan Can Dursun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozanozicann7/

Ozan Can Dursun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozan Can Dursun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ozan Can Dursun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozan Can Dursun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında G.Birliği U21

27 Ağu 2018 yılında Hacettepe

29 Ağu 2018 yılında Fatsa Belediye

30 Haziran 2019 yılında Hacettepe

8 Eylül 2020 yılında Karaköprü Bld

26 Temmuz 2021 yılında Fatsa Belediye

1 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

Ozan Can Dursun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozan Can Dursun şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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