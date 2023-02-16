Ozan Can Oruc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozan Can Oruc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ozan Can Oruc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ozan Can Oruc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ozan Can Oruc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozan Can Oruc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozan Can Oruc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozan Can Oruc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozan Can Oruc 26 Mayıs 2000 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ozan Can Oruç şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozan Can Oruc Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTALENT yapmaktadır. Ozan Can Oruc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ozan Can Oruc'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozan Can Oruc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozncan1/

Ozan Can Orucboyu ve yaşı kaç

Ozan Can Oruc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozan Can Oruc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ozan Can Oruc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozan Can Oruc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ekim 2017 yılında Altınordu

20 Ağu 2019 yılında Niğde Anadolu

1 Eylül 2019 yılında Altınordu

2 Eylül 2019 yılında Konyaspor

19 Temmuz 2021 yılında Turgutluspor

30 Haziran 2022 yılında Konyaspor

5 Temmuz 2022 yılında 1922 Konya

30 Haziran 2023 yılında Konyaspor

Ozan Can Oruc kimdir

Ozan Can Oruc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozan Can Oruc şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Ozan Can Oruc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U20 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 12 numaralı formasıyla 30 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Ozan Can Oruc nereli

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