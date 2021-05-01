Ozan Çolakoğlu'nu kahreden ölüm! Annesinin cenazesine katılamadı

Banyoda ayağının kayması sonucu beyin kanaması geçiren, ünlü besteci Ozan Çolakoğlu'nun annesi Suna Çolakoğlu hayatını kaybetti.

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti İspanya'da olduğu için cenazeye katılamadıklarından dolayı anne Çolakoğlu, yakınları tarafından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Aile yakınlarının katılımı ile gerçekleşen cenazeye pandemi kısıtlamaları nedeniyle katılamayan Ozan Çolakoğlu'nun derin üzüntü yaşadığı öğrenildi.