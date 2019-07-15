Ozan gibi sokak sanatçısı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Habib Alev, son yıllarda popüler olan sokak sanatçılığına yadigar kemençesiyle devam ediyor.

Son yıllarda gelişmekte olan ve her il ve ilçede artık trend haline gelen sokak sanatçılığı çeşitli il ve ilçelerde devam ederken Ünye'de de artık boy göstermeye başladı. "Ben bir ozanım" diyerek sokak sanatçılığının bir müzisyenlik olduğunu söyleyen Habib Alev, "Ben dünya da trend olan sokak müzisyenliği yapıyorum. Sokak müzisyenliğini Karadeniz Bölgemizde Ünye, Fatsa, Samsun, Çarşamba'da gerçekleştiriyorum. Kemençeyi tam olarak öğrenemedim, bazı horonları çalamıyorum ama türküleri çalıyorum. Müziğe olan ilgim çocukluğumda Orhan Gencebay gibi saz çalmak isteği ile başladı ve Pir Sultan Abdal'ın dergâhında kendimi buldum. Ve onlardan öğrendiklerimle saz çalmaya başladım. Hiçbir şekilde çevrem yoktu ama bir şekilde sahne yapmam lazımdı ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bundan 15 sene önce Rizeli bir arkadaşım vardı, o kemençe çalıyordu sonra ben de kemençe çalmaya karar verdim" dedi.

"Sokak sanatçılığı dilencilik değil"

Sokaklarda müzik aletler çalanlara dilenci gözüyle bakıldığını söyleyen Alev, "Benim kemençe çalmama ailem şiddetle bakıyor, haram olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu işi dilencilik olarak görüyorlar ama ben alın teri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben sanat üretiyorum. Sokak sanatçılığı dünyada gelişmekte olan bir trenddi ve ben hep hayalini kurduğum bir iş oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA