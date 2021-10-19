Ozan Güven - Deniz Bulutsuz davasında tanıkların sözleri dikkat çekti! "Kıyafeti kan olmuştu, 'Ozan beni öldürecek' diyordu"

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanması sürüyor. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada müşteki sanık Deniz Bulutsuz ile tarafların avukatları hazır bulundu.

GECE ARKADAŞINI ARAMIŞ

Deniz Bulutsuz'un arkadaşı Erdem Lütfi, duruşmada tanık olarak dinlendiği sırada şu ifadelere yer verdi:

"İlişkinin başından beri tanığıyım. Ozan, Deniz ve ben o gece büyük bir iş aldığımız için kutlamaya gitmiştik. Buradan aklımda kalan tek olumsuz şey sanık Ozan'ın dönem dönem birlikte çalıştığım Baran Doğan ile ilgili, 'onu avucumun içiyle tokatlamak istiyorum' demesiydi. Onun dışında olumsuz bir şey olmadı. Sonra gece 04.00 gibi telefonum çaldı. Deniz aradı, sesi ağlamaklıydı. Ozan ile tartıştık dedi. Ancak ben daha önce de tartıştıklarından, birbirlerine fiziki zarar vermediklerinden ilk başta önemsemedim. Yanıma gelmek istedi. Yaklaşık 20 dakika kapı çaldı"

"GÖZÜNÜN YAN TARAFINDA ŞİŞLİK VARDI"

Ozan Güven'in şoförüyle evine geldiğini belirten tanık, Bulutsuz'un kıyafetinin yakasının kan olduğunu söyleyerek, "Gözünün yan tarafında şişlik vardı, gözüne kan oturmuştu. Çenesinde yarık vardı ve muhtemelen kan oradan akmıştı. Deniz'i içeri aldım. Deniz titreyerek ve ağlayarak, 'Ozan beni öldürecek' diyordu. Kendisine pansuman yaptım. 'Hastaneye gidelim' dedim fakat bir şok durumu vardı. Deniz, doğru karar vermek istiyordu. Gitmedik, sabaha kadar konunun üzerinden geçip, şoku atlatmaya çalıştık" diye belirtti.

OZAN GÜVEN'İN ARKADAŞI DA KONUŞTU

Tanık olarak dinlenen Ozan Güven'in arkadaşı Ramazan Çelik ise, Deniz Bulutsuz'un eski sevgilisinden övgü dolu sözlerle bahsetmesine Ozan Güven'in tepki gösterdiğini şu sözlerle açıkladı:

"Ozan bey akşam 24.00 gibi bana telefon açtı. Deniz hanımın bir arkadaşının benim sokakta oturduğunu ve bana çay içmeye geleceklerini söyledi. Başta inanmadım ancak 5 dakika sonra aradı ve 'pencereye çık' dedi. Arabadan bana el salladılar. Bir süre sonra Hasan, Deniz ve Ozan bana geldiler. Bir şeyler ikram ettim ve sohbet ettik. Bugünden yaklaşık 6 ay kadar önce müşteki sanıklar ile yemeğe gitmiştik. O zaman sevgili değillerdi. Ben 'yenge' dedim Deniz hanıma. Kendisi öyle hitap etmememi, bir ilişkisinin olduğunu söyledi. Olay günü, Deniz hanım eski sevgilisinden bahsederken övgü dolu sözler söyledi. Ozan bey tepki gösterdi. 'Ramazan'a bari nasıl seviştiğinizi de anlatın' dedi. İkisi de hafif alkollüydü ama bilinçleri açıktı. O gün Deniz hanımın üstünde beyaz bir elbise vardı. Diz kapaklarında morluklar gördüm ama ben sormadım. Herhangi bir tatsızlık olmadı benim yanımda. Gece Ozan aradı beni, 'Deniz'e hakaret edici bir söz kullandım mı' dedi. Ben de 'hayır' dedim. Ben senin yanında 'Deniz hanımdan özür diliyorum' dedi, hoparlörün açık olduğunu söyleyerek"

"HİÇ FARK ETMEDİM"

Ozan Güven'in diğer tanığı Murat Canbulat ise, olay gecesi evde herhangi bir gürültü duymadığını söyleyerek, "Ozan bey kapıyı açmadan önce bir ses duymadım. Kapı açıldığında taraflar tartışıyordu. Ben de ailevi sorunlar olduğu için kulak kabartmadım. Ben Deniz hanımın darp edildiğini ya da yalınayak olduğunu hiç fark etmedim" dedi.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR DİYE BAĞIRDIM"

Duruşmada beyanda bulunan Deniz Bulutsuz ise, "Ben defalarca evin içinde kapı ve cam arasında koşturarak 'Beni öldürmeye çalışıyor' diye bağırdım. Pencere kapalı da olsa bu bağırışlarımı evin dışındaki bir insanın duymaması mümkün değildir. Değil kulübeden sokaktan bile sesimin duyulması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Bulutsuz'un yüzünde kalıcı iz bulunup bulunmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve bir sonraki celse diğer tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.