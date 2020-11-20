Ünlü oyuncu Ozan Güven olaylı bir şekilde ayrıldığı Deniz Bulutsuz'un ardından ilk kez yeni bir isimle anıldı. Hakkında açılan darp davasının ardından ekranlardan uzaklaşan Güven'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İddialara göre Ozan Güven, genç model Gizem Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.

Güven ve Yıldırım’ı ise sosyal medyadan daha önce paylaştıkları bir fotoğraf ele verdi. Gizem Yıldırım, daha önce Ozan Güven’in paylaştığı bir tabloyu kendi hesabından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre Yıldırım'ın paylaştığı bu tablo Ozan Güven'in yatak odasında yer alıyor.

Bu paylaşımın ardından ikilinin aşkı belgelenirken Ozan Güven hakkında çıkan olumsuz eleştirilerden dolayı ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.