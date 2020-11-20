Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Ana okullarında 5 gün yüz yüze eğitim yapılacakSokağa çıkma yasağında AVM'ler açık mı? Hafta sonu 21-22 Kasım AVM'ler kapanacak mı?Hatay'da evinin bir odasını tam teşekküllü uyuşturucu serası kuran şahıs polisleri de şaşırttı!Ankara Keçiörengücü, Süper Lig'i hedefliyor!Malatya'da 42 bin 179 adet Kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildiCumhurbaşkanı Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda faiz kararını değerlendirdiSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıGelinim Mutfakta Portakal Kasesinde Sütlaç tarifi | Portakal Kasesinde Sütlaç nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Rize'de korkutan uyarı: Vakalar arttı, acillere gelmeyin!Ege Üniversitesi'nden 15 Akademisyen "En İyi Bilim İnsanları" listesinde yer aldı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ozan Güven hakkında flaş aşk iddiası! Birlikte olduğu gizemli manken kim?

Ozan Güven hakkında flaş aşk iddiası! Birlikte olduğu gizemli manken kim?

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladıktan sonra olaylı bir şekilde ilişkisini sonlandıran Ozan Güven hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. İddialara göre Ozan Güven'i sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ele verdi.

Ozan Güven hakkında flaş aşk iddiası! Birlikte olduğu gizemli manken kim?

Ünlü oyuncu Ozan Güven olaylı bir şekilde ayrıldığı Deniz Bulutsuz'un ardından ilk kez yeni bir isimle anıldı. Hakkında açılan darp davasının ardından ekranlardan uzaklaşan Güven'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Ozan Güven hakkında flaş aşk iddiası! Birlikte olduğu gizemli manken kim?

İddialara göre Ozan Güven, genç model Gizem Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.

Ozan Güven hakkında flaş aşk iddiası! Birlikte olduğu gizemli manken kim?

Güven ve Yıldırım’ı ise sosyal medyadan daha önce paylaştıkları bir fotoğraf ele verdi. Gizem Yıldırım, daha önce Ozan Güven’in paylaştığı bir tabloyu kendi hesabından paylaştı. 

Ozan Güven hakkında flaş aşk iddiası! Birlikte olduğu gizemli manken kim?

Edinilen bilgiye göre Yıldırım'ın paylaştığı bu tablo Ozan Güven'in yatak odasında yer alıyor. 

Ozan Güven hakkında flaş aşk iddiası! Birlikte olduğu gizemli manken kim?

Bu paylaşımın ardından ikilinin aşkı belgelenirken Ozan Güven hakkında çıkan olumsuz eleştirilerden dolayı ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT