Ozan Güven hastanelik oldu! Kafasına 6 dikiş atıldı!

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile hakkında dava açılan Ozan Güven hastanelik oldu. Geçtiğimiz hafta başında ilk kez evinin önünde görüntülenen oyuncu sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde düştü ve kafası yarıldı.

Oyuncunun düşme sonucu kafasında açılan yarasına ise 6 dikiş atıldı. Tedavi sonrası Güven, hastaneyi yine acil kapısından terk etti.