Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 18 Ağustos Salı yayın akışıStar Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 17 Ağustos Pazartesi yayın akışıAnkara'nın neyi meşhur? Ankara'nın yemekleri ve yöresel lezzetleri nelerdir?Adana'da yürek burkan olay! Babasının suni teneffüs yaptığı genç hayata tutunamadıİzmir'in hangi yiyeceği meşhur? Ne yenir?Bursa Nilüfer'de orman yangını! Yerleşim yerleri tehlike altındaAIDS Nedir? Aids Hastalığı Hangi Doktor Bakar?Ozan Güven ilk defa görüntülendi!Mustafa Cengiz: "Lemina gündemde"TV8 yayın akışı | 18 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ozan Güven ilk defa görüntülendi!

Ozan Güven ilk defa görüntülendi!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla gündem olan Ozan Güven uzun bir aranın ardından ilk defa kameralar tarafından görüntülendi. Güven dava ile ilgili olarak yöneltilen soruları: ”Konu yargı sürecindedir, sabırla yargı sürecini bekleyelim’ diyerek geçiştirdi.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven ilk defa görüntülendi. Ünlü oyuncu kendisine yöneltilen sorulara: ”Konu yargı sürecindedir, sabırla yargı sürecini bekleyelim" cevabını vermekle yetindi. 

jj.png

tv100'ün haberine göre; Levent’teki evine motoruyla gelen Güven, reklam afişlerinin kaldırılması ve Babil dizisinden de gönderildiği iddialarıyla ilgili sorulara ise sadece "Çok teşekkür ederim kolay gelsin’ cevabını verdi ve daha sonra evine giriş yaptı.

Ozan Güven’in evinin her köşesinin kapalı olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT