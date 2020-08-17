Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven ilk defa görüntülendi. Ünlü oyuncu kendisine yöneltilen sorulara: ”Konu yargı sürecindedir, sabırla yargı sürecini bekleyelim" cevabını vermekle yetindi.

tv100'ün haberine göre; Levent’teki evine motoruyla gelen Güven, reklam afişlerinin kaldırılması ve Babil dizisinden de gönderildiği iddialarıyla ilgili sorulara ise sadece "Çok teşekkür ederim kolay gelsin’ cevabını verdi ve daha sonra evine giriş yaptı.

Ozan Güven’in evinin her köşesinin kapalı olması ise dikkatlerden kaçmadı.