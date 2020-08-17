Ozan Güven'den darp iddialarına açıklama: ''Sabırla yargı sürecini bekleyelim''
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla gündemden düşmeyen Ozan Güven, uzun bir aradan sonra Levent'teki evinin önünde kameralara yakalandı. Güven, gazetecilerin darp iddiaları, reklam afişleri ve dizi ile ilgili sorularını cevapladı.
Oyuncu Ozan Güven Levent’teki evinin önünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasına ”Konu yargı sürecindedir, sabırla yargı sürecini bekleyelim" cevabını verdi.
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