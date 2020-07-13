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  3. Ozan Güven'e hapis şoku! Gözler savcılığın vereceği kararda

Ozan Güven'e hapis şoku! Gözler savcılığın vereceği kararda

Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, 'hakaret', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma've 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, 'hakaret', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma've 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin savcılık nezdinde onanması halinde ünlü oyuncu Ozan Güven 13,5 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

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13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:31

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