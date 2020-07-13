Ozan Güven'e hapis şoku! Gözler savcılığın vereceği kararda
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, 'hakaret', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma've 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, 'hakaret', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma've 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin savcılık nezdinde onanması halinde ünlü oyuncu Ozan Güven 13,5 yıl hapis cezasına çarptırılacak.
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13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:31
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