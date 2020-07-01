Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan olay açıklama!

Oyuncu Ozan Güven’in kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisi Deniz Bulutsuz’u bir tartışma esnasında darp ettiği iddia edilmişti. Bir yıldır birlikte olduğu Ozan Güven’den şiddet gördüğü ortaya çıkan Deniz Bulutsuz’dan ilk açıklama: “Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi.”

"1 SAATTEN FAZLA ŞİDDET GÖRDÜM"

Ozan Güven'in sevgilisi ile ilgili ortaya çıkan şiddet iddialarına yanıt geldi. Deniz Bulutsuz sosyal medya hesabından paylaştığı yazı da ağır şiddet gördüğünü iddia etti.

Deniz Bulutsuz, "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum" dedi.

OZAN GÜVEN'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Son dönemde yaptığı işler ve hakkında çıkan magazin dedikodularıyla sık sık gündeme gelen Ozan Güven, son olarak sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği yönündeki iddialarla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta sonu Güven'in şiddetine maruz kaldığını ileri süren Bulutsuz, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Bulutsuz, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Deniz Bulutsuz, dergi editörü olarak çalışmıştır.

İstanbul Moda Akademisi Moda Yönetimi proğramını tamamlayan başarılı isim, ardından Elle'de çalıştı ve reklam ajanslarında stajyer olarak görev aldı, sosyal medya hesapları yönetti. Deniz Bulutsuz, Vogue ve GQ Türkiye + GQ Türkiye Sosyal Medya Editörü için özel proje ekibinde çalıştı.

Deniz Bulutsuz'un kesin olmamakla birlikte elde edilen bilgilere göre boyu 1.72 cm, kilosu ise 52'dir. Genç yetenek, oyuncu Ozan Güven ile bir süredir birlikteydi.