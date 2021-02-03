Ozan Kabak: 'Benim için bir hayaldi ve hayalim gerçeğe dönüştü'

Galatasaray altyapısından Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Liverpool'a kadar uzanan bir kariyere imza atan henüz 20 yaşındaki Ozan Kabak, Türk futbolunun gururu haline geldi.

Sarı-kırmızılılarda, ilk sahne aldığı maçlarda kumaşının ne kadar sağlam olduğunu açıkça gösteren genç savunmacı, Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği etkileyici performansla Bundesliga'ya transfer olmuş ve Almanya'da iki farklı takımda forma giymeyi başarmıştı.

Schalke 04'de forma giyerken takımının ligdeki kötü gidişatına rağmen performansıyla yine dikkat çekmeyi başaran Ozan, İngiliz devi Liverpool'un, sezon başından itibaren yaşadığı savunma sıkıntılarını çözmek adına kırmızılar için yola çıktı. Jürgen Kloop ve ekibinin de çok güvendiğini açıkladığı Ozan Kabak, bir hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

"HAYALİM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Ozan Kabak, kulüp televizyonuna verdiği ilk röportajda Liverpool'u çocukluğundan beri desteklediğini belirterek "Burada olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Bir an önce sahaya çıkarak kendimi göstermek istiyorum. Her zaman bu kulübe gelmek ve bu etkileyici statta harika taraftar önünde oynamak istemiştim. Benim için bir hayaldi ve hayalim gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir futbolcu olmayı hedeflediğini kaydeden 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kendimi çok geliştirmem gerek. Yeteneğim var ama daha fazla gelişim göstererek takıma girmeliyim. Takımda birçok üst seviye oyuncu var. Ben de antrenman ve maçlarda daha fazla çalışarak takıma yardım etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Takımın oyun tarzına da değinen genç futbolcu, "Liverpool yüksek seviyede pres yaparak hücum futbolu oynuyor. Böyle olunca bazen geride boşluk kalabiliyor. Bu yüzden Liverpool stoperlerinin hızlı olması gerekiyor. Ayrıca geriden oyun kuran bir takım ve bunun için tekniğiniz iyi olmalı. Bu açılardan baktığımda Liverpool'un oyun tarzına uyduğumu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan Kabak, Liverpool ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Genç yıldızın 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.