Son dakika| Adalet Bakanı Gül'den Anayasa açıklaması: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağızBurcu Özberk'ten şaşırtan itiraf: Evlenmeden de anne olabilirim!DigiAile seminerleri ile kuşaklar arası uyum sağlanıyor!Amed Sportif - Hekimoğlu Trabzon maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYINMEB'den lise öğrencilerine 15 bin soruluk "Mobil Soru Bankası" uygulaması!Gelinim Mutfakta 3 Şubat Çarşamba puan durumu |3 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYINEyüpspor - Sakaryaspor maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYINİnstagram'da silinen fotoğrafları geri getirme | İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir?Star TV Yayın Akışı | Sol Yanım yeni bölümde neler olacak?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ozan Kabak: 'Benim için bir hayaldi ve hayalim gerçeğe dönüştü'

Ozan Kabak: 'Benim için bir hayaldi ve hayalim gerçeğe dönüştü'

Henüz 20 yaşındaki Ozan Kabak, Schalke 04'den Liverpool'a satın alma opsiyonu ile kiralandı. Genç oyuncu, bu transferin, hayali olduğunu ve hayalinin gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Ozan Kabak: 'Benim için bir hayaldi ve hayalim gerçeğe dönüştü'

Galatasaray altyapısından Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Liverpool'a kadar uzanan bir kariyere imza atan henüz 20 yaşındaki Ozan Kabak, Türk futbolunun gururu haline geldi.

Sarı-kırmızılılarda, ilk sahne aldığı maçlarda kumaşının ne kadar sağlam olduğunu açıkça gösteren genç savunmacı, Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği etkileyici performansla Bundesliga'ya transfer olmuş ve Almanya'da iki farklı takımda forma giymeyi başarmıştı.

Schalke 04'de forma giyerken takımının ligdeki kötü gidişatına rağmen performansıyla yine dikkat çekmeyi başaran Ozan, İngiliz devi Liverpool'un, sezon başından itibaren yaşadığı savunma sıkıntılarını çözmek adına kırmızılar için yola çıktı. Jürgen Kloop ve ekibinin de çok güvendiğini açıkladığı Ozan Kabak, bir hayalinin gerçekleştiğini söyledi. 

Ozan Kabak: 'Benim için bir hayaldi ve hayalim gerçeğe dönüştü'

"HAYALİM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Ozan Kabak, kulüp televizyonuna verdiği ilk röportajda Liverpool'u çocukluğundan beri desteklediğini belirterek "Burada olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Bir an önce sahaya çıkarak kendimi göstermek istiyorum. Her zaman bu kulübe gelmek ve bu etkileyici statta harika taraftar önünde oynamak istemiştim. Benim için bir hayaldi ve hayalim gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir futbolcu olmayı hedeflediğini kaydeden 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kendimi çok geliştirmem gerek. Yeteneğim var ama daha fazla gelişim göstererek takıma girmeliyim. Takımda birçok üst seviye oyuncu var. Ben de antrenman ve maçlarda daha fazla çalışarak takıma yardım etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Takımın oyun tarzına da değinen genç futbolcu, "Liverpool yüksek seviyede pres yaparak hücum futbolu oynuyor. Böyle olunca bazen geride boşluk kalabiliyor. Bu yüzden Liverpool stoperlerinin hızlı olması gerekiyor. Ayrıca geriden oyun kuran bir takım ve bunun için tekniğiniz iyi olmalı. Bu açılardan baktığımda Liverpool'un oyun tarzına uyduğumu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan Kabak, Liverpool ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Genç yıldızın 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT