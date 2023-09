Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"

Milli futbolcu Ozan Kabak, Ermenistan maçında istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Her şey bitmiş değil. Daha 3 maçımız daha var. Bu üç maçtan iyi sonuç aldığımızda Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum" dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Eskişehir'de oynanan Ermenistan maçı sonrasında gerçekleştirilen antrenman öncesinde milli futbolcu Ozan Kabak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ermenistan karşısında istedikleri performansı sergileyemediklerini ifade eden Kabak, 2024 Avrupa Şampiyonası katılma sürecinde her şeyin bitmediğini söyledi. Başarılı defans oyuncusu, grupta daha 3 maçlarının kaldığını belirterek, "Her şey yeni başlıyor. Moraller tabii ki bozuk. Kazanmamız gereken bir maçtı. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Her şey bitmiş değil. Daha 3 maçımız daha var. Bu üç maçtan iyi sonuç aldığımızda Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum. Tabii ki sonuçlara bağlı olarak konuşmak kolay. Her oyuncu buraya bir beklentiyle geliyor. Ben de takımımda oynayarak gelmiştim. Uzun yıllar Avrupa'da düzenli olarak forma giyiyorum. Ama tabii ki hocamın kararına saygı duyuyorum, bu onun tercihi ama hak etiğimizi düşünüyorum. Her oyuncu da beklemiştir. Ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Her zaman Türk seyircisinin önünde oynamak bence bizim için bir moral kaynağı. Bunun ekstra bir stres oluşturacağını düşünmüyorum" dedi.

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve diğer defans oyuncularıyla her zaman birebir konuştuğunu söyleyen Ozan Kabak, "Maçları onlarla değerlendiriyoruz. Yakın arkadaşlarız. Birbirimizi eleştiriyoruz. Bazen eksik noktalarımızı söylüyoruz ama her zaman yapıcı şekilde" diye konuştu.

"Japonya maçı güzel bir test olacak"

Japonya ile Belçika'da oynanacak özel maç hakkında da konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Japonya çok önemli bir rakip. Japonya'yı düşünmemiz lazım. Özel maç ama her maç kıymetli. Her maç milli takım formasıyla özel. Avrupa'da oynayan çok iyi oyuncuları var. Her Dünya Kupası'na katılıyorlar. Bizim için çok güzel bir test olacak. Heyecanla o maçı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sonuçlara bakarak konuşmanın kolay olduğunu belirten Ozan Kabak, "Hoca bir tercihte bulundu ve böyle bir sonuç gelişti. Belki yenseydik çok daha güzel geçseydi başka şeyler konuşuyor olabilirdik ama bunu yorumlamak benim işim değil. Her oyuncu elinden geleni yapıyor. Hoca da çok iyi niyetli" açıklamasında bulundu.

Kabak, son olarak karşılaşmada çok iyi bir atmosfer olduğunu belirterek, puan kaybından dolayı taraftarlardan özür diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)