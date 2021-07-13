Ozan Kabak imzaya hazırlanıyor

Ozan Kabak'ın transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Liverpool'da geçiren oyuncunun önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı bilinmiyor. Genç futbolcunun takımı Schalke'den de transfer süreciyle ilgili bir açıklama geldi.

1 HAFTA KATILMAYACAK

Alman kulübünden yapılan açıklamada "Ozan Kabak, transfer görüşmeleri nedeniyle 1 hafta daha idmanlara katılmayacak" ifadelerine yer verildi. Milli futbolcu ile Bundesliga ekibi Leverkusen, Premier Lig'den Leicester, Newcastle ve Crystal Palace ile Fransa'dan Nice ve Rennes'in de ilgilendiği iddia ediliyor.