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Ozan Kabak Liverpool'a veda etti

Schalke 04'ün sözleşmeli oyuncusu olan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz devi Liverpool'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Milli oyuncu kırmızı beyazlı ekibe veda etti. Ozan Kabak bu vedayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. İşte o açıklama...

Ozan Kabak Liverpool'a veda etti

Geçtiğimiz sezonun devre arasında alman ekibi Schalke 04'ten satın alma opsiyonuyla kiralık olarak İngiliz ekibi Liverpoola'a transfer olan Ozan Kabak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Açıklamada Liverpool2A veda ettiğini dile getiren Kabak şu ifadelere yer verdi:

"Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiği dört ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile mutlu bir şekilde hatırlayacağım."

Milli futbolcumuz Liverpool ile 13 maça çıktı ve gol ya da asist katkısında bulunmadı.

Ozan Kabak Liverpool'a veda etti

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