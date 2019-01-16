Ozan Kabak Stuttgart'ta

BİP Spor'un haberine göre Galatasaray altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak’ı 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Stuttgart’a sattı.

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OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ozan Kabak'ın babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara'da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak aslen Mardin'e bağlı olan Derik ilçesinden. Stoper olarak görev yapan Ozan Kabak 1.85 cm boyunda.

Ozan Kabak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve şampiyonluk yolunda oldukça önemli olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu. Fatih Terim tarafından maç kadrosuna dahil edilen Ozan Kabak'ın mutluluğu da maç sonu yüzünden okundu. Ozan Kabak, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyor.

Ozan Kabak, idol olarak Bülent Korkmaz'ı alırken, hayal olarak da İngiltere ekiplerinden Manchester United forması giymek istediğini dile getiriyor.