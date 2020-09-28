Ozan Kabak'a men cezası gelebilir!

Almanya Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, bu hafta oynanan Werder Bremen maçı ile Almanya'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Schalke, Werder Bremen'e karşı 3-1 kaybetti. Maç içerisinde rakibi Ludwig’e yaptığı faulün ardından oyuncuya tükürdüğü iddia edilen Ozan, bu görüntüler ile büyük tepki çekti.

Maçın ardından görüntüler ile ilgili konuşan Ozan Kabak, "Ludwig’den özür dilerim. Onu hedeflememiştim, televizyondaki açı yanıltıcıydı. Daha önce asla böyle bir şey yapmadım ve gelecekte de yapmayacağım. Çok büyük bir şanssızlıktı. Yine de ondan özür diliyorum" dedi.

Genç futbolcunun kulübü Schalke 04 ise oyuncunun uyarıldığını belirtti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Almanya Futbol Federasyonu, Werder Bremen maçında yaşanan bu olay için Ozan Kabak'a soruşturma açtı. Bu soruşturmanın ardından Ozan'ın men cezası alması beklendiği belirtildi. Federasyon, Ozan'ın rakibine tükürdüğü iddia edilen görüntüleri izleyerek 6 maça kadar men cezası verebilir.

Disiplin kurulu benzer kararı 2019 yılında vermişti. Şimdi Hertha Berlin forması giyen Santiago Ascacibar 2019 yılında Leverkusen'li Kai Havertz'e tükürdüğü gerekçesiyle 6 maç ceza almıştı.