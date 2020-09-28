Merkel'den Rus muhalif Navalnıy'a ziyaretGüney Amerika gemisinde denetim: 3 milyon 750 bin liralık kokain ele geçirildiABD: Kovid-19 aşı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığı katledilecek2 Ekim BİM kataloğu | 57 parçalık Güral porselen yemek takımı 999 TL!Süper Lig'de en değerli oyuncu Uğurcan Çakır!Karantinayı evde geçirenler ne yapmalı?Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Akıllı ulaşım sistemleri' açıklamasıBİM 29 Eylül 2020 kataloğu | BİM haftanın önerilerini kaçırmayın!Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz'a ne oldu?İş adamı Caner Karaloğlu'nun 150 kişilik doğum günü partisi!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ozan Kabak'a men cezası gelebilir!

Ozan Kabak'a men cezası gelebilir!

Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Werder Bremen ile oynanan maçta, rakibine tükürdüğü iddia edilen görüntüler ile büyük tepki çekti.

Almanya Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, bu hafta oynanan Werder Bremen maçı ile Almanya'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Schalke, Werder Bremen'e karşı 3-1 kaybetti. Maç içerisinde rakibi Ludwig’e yaptığı faulün ardından oyuncuya tükürdüğü iddia edilen Ozan, bu görüntüler ile büyük tepki çekti.

Maçın ardından görüntüler ile ilgili konuşan Ozan Kabak, "Ludwig’den özür dilerim. Onu hedeflememiştim, televizyondaki açı yanıltıcıydı. Daha önce asla böyle bir şey yapmadım ve gelecekte de yapmayacağım. Çok büyük bir şanssızlıktı. Yine de ondan özür diliyorum" dedi.

Genç futbolcunun kulübü Schalke 04 ise oyuncunun uyarıldığını belirtti. 

Ozan Kabak'a men cezası gelebilir!

SORUŞTURMA AÇILDI

Almanya Futbol Federasyonu, Werder Bremen maçında yaşanan bu olay için Ozan Kabak'a soruşturma açtı. Bu soruşturmanın ardından Ozan'ın men cezası alması beklendiği belirtildi. Federasyon, Ozan'ın rakibine tükürdüğü iddia edilen görüntüleri izleyerek 6 maça kadar men cezası verebilir. 

Disiplin kurulu benzer kararı 2019 yılında vermişti. Şimdi Hertha Berlin forması giyen Santiago Ascacibar 2019 yılında Leverkusen'li Kai Havertz'e tükürdüğü gerekçesiyle 6 maç ceza almıştı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT