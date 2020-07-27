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  3. Ozan Kabak'a Premier Lig devi Liverpool talip oldu!

Ozan Kabak'a Premier Lig devi Liverpool talip oldu!

Galatasaray altyapısından yetişerek Bundesliga'nın yolunu tutan Ozan Kabak, Avrupa futbolunun devlerini peşine takmaya devam ediyor.

Ozan Kabak'a Premier Lig devi Liverpool talip oldu!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, Milli oyuncumuz Ozan Kabak'ı gözüne kestirdi. Galatasaray'ın altyapısından çıktıktan sonra Bundesliga'nın yolunu tutan Ozan, Almanya'da Stuttgart ve Schalke 04 formaları giydi. 

Ozan Kabak'a Premier Lig devi Liverpool talip oldu!

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Ocak 2019'da 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, aynı sezonun bitiminde 15 milyon euro'ya Schalke 04'e imza atmıştı. Bundesliga'ya transfer olduktan sonra performansını arttıran Gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan 20 yaşındaki stoper hakkında bugün Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig'de 30 sene aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Liverpool, takımdan ayrılan Dejan Lovren'in yerini milli stoperle doldurmayı planlıyor. Haberde serbest kalma bedeli gelecek yıldan itibaren 45 milyon euro'ya yükselecek olan Ozan için Schalke yönetiminin 35 milyon euroluk bir teklife evet diyeceği belirtildi.

Bundesliga ekibiyle 2024 yazına dek sözleşmesi bulunan Ozan, bu sezon forma şansı bulduğu 28 maçta takımına 3 gol ve 1 asistlik bir katkı sunmuştu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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