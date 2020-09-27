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Ozan Kabak'tan "tükürük" açıklaması: "Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu"

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ikinci haftasında Schalke 04'ün sahasında Werder Bremen'e 3-1 mağlup olduğu maçta rakibine tükürdüğü iddia edilen milli oyuncu Ozan Kabak, konuya açıklık getirdi.

Ozan Kabak'tan "tükürük" açıklaması: "Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu"

Karşılaşmanın 26. dakikasında Werder Bremenli Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibi yerdeyken onun bulunduğu yöne doğru tüküren Schalke 04'lü Ozan Kabak, Almanya'da gündeme oturdu.

Mücadelenin 58. dakikasında penaltıya sebebiyet veren ve 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan 20 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından söz konusu hareketini değerlendirdi.

Ozan açıklamasında,

"Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Kamera açısı yanıltıcı olabiliyor ama ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu. Yine de rakibimden özür dilerim."

ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ardından konuşan Ludwig Augustinsson, "Maç sırasında bu durumu fark etmedim ama hiç hoş değil. Fair-play böyle olmaz. Ozan sonunda kırmızı kart gördü ve maçı da kazandık." şeklinde konuştu.

Ozan Kabak'ın bu eylemi bilinçli yapmadığını savunan Schalke 04'ün teknik direktörü David Wagner de "Çok çirkin bir hareket gibi gözüküyor ama Ozan'ın bunu kasıtlı yapmadığından yüzde yüz eminim. Çünkü o, bu karakterde bir insan değil." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Futbol Federasyonunun, görüntülerin ardından soruşturma açması halinde Ozan Kabak'ın fazladan men cezası alabileceği ileri sürüldü.

 



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