Ozan Samiloglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozan Samiloglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ozan Samiloglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ozan Samiloglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ozan Samiloglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozan Samiloglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozan Samiloglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozan Samiloglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozan Samiloglu 18 Mart 1994 tarihinde Ardahan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ozan Şamiloğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozan Samiloglu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ozan Samiloglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ozan Samiloglu'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozan Samilogluboyu ve yaşı kaç

Ozan Samiloglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozan Samiloglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ozan Samiloglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozan Samiloglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2015 yılında Erdekspor

15 Ağu 2016 yılında Bergama Bld

30 Temmuz 2017 yılında Osmaniyespor FK

18 Ocak 2018 yılında Turgutluspor

28 Ağu 2018 yılında Ankara Demir

16 Ağu 2019 yılında 1954 Kelkit Bld

31 Ocak 2020 yılında Kızılcabölük

31 Ağu 2021 yılında Çarşambaspor

8 Ağu 2022 yılında Kahramanmaraş

Ozan Samiloglu kimdir

Ozan Samiloglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozan Samiloglu şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karsiyaka, Karsiyaka Bel.

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Ozan Samiloglu nereli

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