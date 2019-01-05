Ozan Tufan Alanyaspor'a kiralandı!

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı. Aytemiz Alanyaspor, Sarı-Lacivertli yönetim ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı ve genç oyuncuyu 6 aylığına renklerine bağladı.

Oyuncunun alacağı ücret ve kiralama bedeline ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte affedilen futbolcular topluluğu arasında yer bulamayan Ozan Tufan'ın, Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde eski formuna kavuşması umuluyor.

Aykut Kocaman döneminde kadro dışı bırakılan ve Phillip Cocu - Koeman döneminde de şans bulamayan Ozan Tufan, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

Oyuncunun alacağı ücret ve kiralama bedeline ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.