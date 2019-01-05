Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sezon sonuna kadar anlaştı. Ozan Tufan kendisini turuncu yeşilli takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcu Ozan Tufan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Tecrübeli oyuncu Ozan Tufan, ligin ikinci yarısında kendisini Aytemiz Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

ÇAVUŞOĞLU: "OZAN, TALİPLERİ OLMASINA RAĞMEN ALANYASPOR'U TERCİH ETTİ"

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasındaki ilk transferi bugün Ozan Tufan ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Ozan Tufan, son günlerde gündemde olan ve konuşulan bir isimdi. Kendisine öncelikle camiamıza hoş geldin diyorum. Ozan'ın kariyeri belli, Alanyaspor'a çok şey katacağına inandığımız için kendisini transfer ettik. Kendisi de talipleri olmasına rağmen Alanyaspor'u tercih etti. Alanyaspor'u seçtiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca transfere büyük katkısı olan Ali Koç başkanıma da çok teşekkür ederim. Neticesinde Ozan Tufan, Alanyaspor'da sezon sonuna kadar formasını giyecek. Transfer çalışmalarımızın da arkası gelecek" dedi.

TUFAN: "FUTBOLU ÖZLEDİM"

Genç yıldız Ozan Tufan ise başkan Çavuşoğlu ve teknik direktör Sergen Yalçın'a teşekkür ederek, "5-6 aylık bir süreçte beni kendi aralarında görmek istedikleri için teşekkür etmek istiyorum. Başkanım ve hocamın beklentilerini fazlasıyla göstereceğimi belirtmek istiyorum. Futbolu çok özlediğimi, uzun süredir oynamadığımı futbola hasret olduğumu buradan duyurmak istiyorum. Kendimi bu süreçte kafa, psikolojik ve fiziksel olarak iyi hazırladığımı düşünüyorum. Bunu sahaya yansıtacağım ve bunun da Alanyaspor'a yansıyacağını düşünüyorum. En iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"TARAFTARA İLK MESAJI SAHADA VERECEĞİM"

Taraftarlara mesajını ise çıkacağı ilk maçta sahada vereceği belirten Ozan Tufan, şöyle dedi: "İlk mesajımı ilk maçta güzel bir şekilde vereceğim. Gönlüm içim rahat. Onlar da rahat olsunlar iyi bir destekle güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Alanyaspor'un alt sıralar değil üst sıralarda olması gerekiyor. Ben de elimden geleni yapacağım ve takımım bunu yapacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreninden görüntü

- Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

- Ozan Tufan'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

DHA