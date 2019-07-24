Ozan Tufan: "Fenerbahçe’den Alanya’ya gidince depresyona girmiştim"

Ozan Tufan'dan ses getirecek açıklamalar geldi.

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'nın Graz kentinde bulunan Fenerbahçe’de akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanı öncesinde milli futbolcu Ozan Tufan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk olarak kamp sürecini değerlendiren Ozan Tufan, “Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. İstanbul'da başlayıp Düzce ve şimdi de Avusturya ile devam eden bir hazırlık sürecimiz var. Tempolu, yorucu ve faydalı olan bir kamp süreci yaşıyoruz. Buradaki takım arkadaşlarımız, yeni gelenler hepimiz birbirimize adapte olmuş durumdayız. En iyi şekilde buradaki hazırlıklarımızı da sonlandırıp İstanbul'a dönüp Audi Cup turnuvasına katılacağız. Oraya katılıp, güzel sonuçlar elde edip lige hazırlanmak istiyoruz.” dedi.

Başarılı futbolcu, kendi performansına yönelik gelen soruyu ise, “Hem Ersun Hocamla hem de Başkanımızla da sürekli telefonla irtibat halindeydik. Benimle her zaman bir diyalog halinde oldular. Hoca ile konuştum ve erkenden çalışmalara başlamamı istedi. Bu da hem benim için daha verimli oldu hem de Fenerbahçe için verimli olacaktır diye düşünüyorum. Takımıma daha çok adapte olmak ve kendimi daha çok geliştirip eski Ozan değil de yeni transfer olmuş bir Ozan olarak Fenerbahçe'ye dönmek istediğimi hocamıza da Başkanımıza da söylemiştim. Onun dışında milli takımda zor maçlar oynadık. Fransa'yı iyi bir skorla geçtik, İzlanda maçında üzüntülü bir skor aldık fakat bunu diğer maçlarımızda telafi edeceğimizi söyleyebilirim. Hedefimiz de gruptan çıkmak.” şeklinde cevapladı.

“YENİ BİR OZAN GÖSTERMEK İSTİYORUM”

Elinden gelenin en iyisini yapıp Fenerbahçe'ye hizmet etmek istediğini de ifade eden genç futbolcu, “Ben, Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde camianın, medyanın ve bütün taraftarların beklentisi çok yüksekti. Ben bu beklentiyi karşılayamadığımı düşünüyorum. Benim hatalarım olabilir, başkalarının hataları olabilir. O döneme çok girmek istemiyorum. Burada yeni bir sayfa açıp yeni bir Ozan göstermek istiyorum. İnanın ki çok çalışıyorum. Her şeyin fazlasını yapıp en iyi şekilde Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum.” diye konuştu.

“FENERBAHÇE BUNDAN SONRA LAYIK OLDUĞU YERDE OLACAK”

Yeni sezon öncesi takımdaki hırs ve azmin Fenerbahçe'yi layık olduğu yere çıkaracağına olan inancını da paylaşan milli futbolcu, “Bütün büyük kulüplerin kötü zamanları, kötü yılları olmuştur. Fenerbahçe de geçtiğimiz sezon onlardan bir tanesini yaşamıştır. Bu sene yeni transferlerle, Ersun Hocanın da yeni taktikleriyle ve sistemiyle Fenerbahçe'nin bu sene bunu atlayacağını düşünüyorum. İyi adapte olmuş iyi bir arkadaş grubu ve gerçekten güzel bir dostluk var. Bunun da bu sezon sahaya yansıyacağını düşünüyorum; çünkü herkes çok hırslı ve azimli. Geçen sezonu bir kenara bırakıp bu sene yeni bir sayfa açıp ki bütün takım arkadaşlarım adına konuşuyorum, bütün takım arkadaşlarımla yeni bir sayfa açık güzel bir Fenerbahçe göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe, bundan sonra layık olduğu yerde olacak.” dedi.

“FENERBAHÇE BENİM İÇİN BİR TUTKU, BİR AŞK”

Ozan Tufan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Fenerbahçe, büyük bir camiadır. Diğer kulüpler de büyük camialardır. Fakat Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrıdır. Biz, dün Wolfburg ile maç oynadığımızda rakip takımdaki oyuncular gerçek anlamda Türkiye'nin en büyük kulübü olarak bakıyorlar. Bunu yurt dışı kulüplerinde de duymak zaten bir ayrıcalıktır. Benim ve Fenerbahçe'nin en iyi şekilde en iyi yerlerde olması gerekir. Ben kötü yıllar geçirdim burada, iyi performans sergileyemediğimi düşünüyorum. Beklentinin altında kaldığımı da düşünüyorum. Fakat bundan sonra önce kafa olarak kendinizi verdikten sonra her şeyin geleceğini görüyorsunuz. Ben de bunu gördüm, bunu yaşadım. Fenerbahçe benim için bir tutku, bir aşk. O yüzden ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buranın kıymetini de anladım. İnşallah hep bu formanın peşinde olacağım. Umarım bu formayı hiç bırakmam.”

“ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE’NİN İYİ YERLERE GELMESİ”

Fenerbahçe'nin orta sahasını da değerlendiren Ozan, “Fenerbahçe'nin kalabalık bir orta saha grubu var. Emre abi de bize katıldı. Onun tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Zaten bize hem antrenmanlarda hem de saha dışında destek oluyor. Ona da teşekkür ederiz ki daha da olmaya devam edecek. Onun bizimle birlikte olması bize hep artı bir olarak yansıyacaktır. O yüzden Fenerbahçe'nin geleceği için en iyisi neyse o olsun. Burada Ozan oynamış, Emre ağabey oynamış, başkası oynamış çok da önemli değil. Oynamak önemli ama asıl önemli olan önce Fenerbahçe'nin iyi yere gelmesi. Sonrasında biz iyi olsak yeter.” dedi.

“ALANYA’YA GİTTİĞİMDE DEPRESYONA GİRMİŞTİM”

Kontratının sona ermesinin ardından nasıl hedefleri olduğuna yönelik soruyu oyuncumuz, şöyle yanıtladı:

“Daha öncesinde teklifler gelmişti ama Fenerbahçe'den hiçbir zaman gitmek istemediğimi ifade etmiştim. Hayalimin yurt dışında olduğunu belirtmek istemiştim ama o noktaya geldiğimde Fenerbahçe'den hiçbir zaman kopamamıştım. Ben burayı evim olarak benimsedim. Ailem olarak gördüm. Ailemden daha fazla Fenerbahçe'yi gördüm. Buradan kopamadım. Alanya'ya gittiğimde çok üzülmüştüm. Depresyona girmiştim. Buranın kıymetini çok iyi anladım. Şimdi buraya çok güzel bir şekilde sarılıyorum. Ayrılmak istemiyorum. Kontratım da bitiyor. Tekrar kontrat olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yönetimin takdiridir. Ben burada en iyi şekilde performansımı gösterip gerisini yönetime bırakacağım.”

“ELJIF’İN İTALYA’DA BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olmasına ilişkin sorulan soruya Ozan Tufan, “Eljif'i kardeşim gibi severim. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir karakter. Çok da iyi bir futbolcudur. İtalya'da başarılı olacağını düşünüyorum. Çalışması, azmi ve hırsı iyi olan bir oyuncu. İnşallah bizi orada en iyi şekilde gururlandırır. Fenerbahçe'yi de orada temsil eder. Ona dua etmekten başka bir dileğimiz olamaz. İnşallah en iyisi olur.” diye cevap verdi.

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Eljif Elmas'ın bonservis bedelini cebinden ödeyerek henüz 11 yaşında Rabotnicki'ye kazandıran ve Makendonya Milli Takımı`nın da teknik direktörlüğünü yapan Igor Angelovski, genç oyuncunun Napoli`ye transferinin doğru bir tercih olduğunu belirterek, Eljif için bu denli yüksek bir bedeli vermelerinin sebebi, ondan meyve alabileceklerinden emin olmaları. Napoli onun için iyi bir tercih oldu yorumunu yaptı. Eljif`in İtalya Serie A`da değerini 3-4 katına çıkaracağını da belirten Angelovski, Oyuncunun bir sonraki transferi, Şampiyonlar Ligi`nde ismini kanıtlamış bir takım olacaktır iddiasında bulundu.

“EMRE AĞABEY BENİMLE ÇOK İLGİLENİYOR”

Emre Belözoğlu, benim iyi olmam için elinden gelenin fazlasını yapan bir insandır

Emre Belözoğlu'nun kendisi üzerindeki etkisini de değerlendiren genç futbolcu, “Emre ağabey buraya transfer olmadan önce de benim üzerimde emeği vardır. Benimle çok ilgileniyor. Benim en iyi olmam için elinden gelenin fazlasını yapan bir insandır. Youtube'da da Emre ağabeylerle 1-1 biten bir maçımız var. Devamını daha oynamadık. Biraz korkuyorlar. Oynamaktan da çekiniyorlar. Orada da bir parfüm iddiamız var. Oynarlarsa kazanacağız ama oynamazlarsa bilemem.” ifadelerini kullandı.

Bir futbolcunun kafasını tamamen futbola verdiği ve dış etkenlere gözünü kapadığı zaman iyi yerlere gelebileceğini gördüm

Son olarak Salih Uçan'ın Aytemiz Alanyaspor'a transferine ilişkin sorulan soruya Ozan Tufan, şu şekilde yanıt verdi:

“Salih ile gitmeden önce de konuştuk. Alanyaspor'un Başkanı, yönetimi ve hocasıyla ki yeni hocasıyla sohbetim olmadı ama çok iyi insanlar. Çok iyi bir ekibi var. Salih'in oraya iyi adapte olacağını düşünüyorum. Takım arkadaşları da iyi insanlar. Orada güzel bir çıkış yakalayacaktır. Bir futbolcunun kafasını tamamen futbola verdiği ve dış etkenlere gözünü kapadığı zaman iyi yerlere gelebileceğini gördüm. Ben de bunlardan birini yaşadım. Salih de yaşadı. Onun da bu evreyi atlatacağını düşünüyorum. İnşallah onun için de en iyisi olur.”

Ozan Tufan kimdir

Ozan Tufan (d. 23 Mart 1995) Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden, Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi.

Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan'ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan.

2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.

Fenerbahçe

12 Ağustos 2015 tarihinde 7.000.000 € Karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.8 Numaralı formayı tercih etmiştir.Fenerbahçe ile ilk maçına ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor karşısında çıkmıştır.

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen ayriyeten sağ açık ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebilen Ozan Tufan genç yaşına rağmen Fenerbahçe'de sık forma giymektedir.

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü bir Uefa Europa League karşılaşması olan Molde FK maçında atmıştır.

Millî Takım kariyer

29 Mart 2016'da, Avusturya ile oynanan hazırlık maçında Türkiye formasıyla Tufan.

İlk kez Türkiye U-17 Millî Takımı'nın Azerbaycan'ı 4-0 yendiği mücadelenin tamamında sahada kalan Ozan, ilk kez millî takım formasını giydi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi 2014 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan kamp kadrosuna davet edilen Ozan 25 Mayıs 2014 tarihinde İrlanda ile oynanan maçın ikinci yarısının başında Bilal Kısa'nın yerine oyuna girerek çıkmıştır.

03 Eylül 2014 tarihinde Danimarka ile oynanan hazırlık maçının son dakikasında oyuna girip ilk golünü atmıştır. Maçı bu golle Türkiye 2-1 kazanmıştır.