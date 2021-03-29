Fenerbahçe ve A Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Ozan Tufan Sevglisi Rojin Haspolat için büyük bir organizasyon düzenleyerek evlilik teklifi yaptı. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından sarı lacivertli futbolcunun kız arkadaşı Rojin Haspolat hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Peki Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan ile Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?

OZAN TUFAN İLE ROJİN HASPOLAT NE ZAMAN, NEREDE EVLENECEK?

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çifti 2 sene birlikte yaşadıktan sonra, 28 Eylül 2020’de nişanlandı. Çiftin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti.

31 Mart Çarşamba günü Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek törenle dünya evine girecek. Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu yapacak.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan milli maçta sergilediği performansla gündeme gelen Ozan Tufan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la yine Ali Koç’un şahitliğinde evlenecek.