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  3. Ozan Tufan oğluyla ilk fotoğrafını paylaştı! Milli futbolcunun duygusal paylaşımı: “Babam”

Ozan Tufan oğluyla ilk fotoğrafını paylaştı! Milli futbolcunun duygusal paylaşımı: “Babam”

Milli futbolcu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından oğluyla olan fotoğrafını paylaştı. Tufan’ın duygulandıran paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Ozan Tufan oğluyla ilk fotoğrafını paylaştı! Milli futbolcunun duygusal paylaşımı: “Babam” 557

Milli futbolcu oğlunun adını “Aren Kuzey” koyduğunu duyurmuştu.