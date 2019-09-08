Ozan Tufan: “Önemli olan milli takım bayrağının dalgalanması”

A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Ozan Tufan, Andorra karşısında aldıkları galibiyet ile ilgili "Milli takımda golü kimin attığı önemli değil, önemli olan milli takım bayrağının dalgalanması" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından millilere galibiyeti getiren golü kaydeden Ozan Tufan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, milli takımın galibiyetinin önemine dikkat çekerek, "Burası milli takım. Milli takımda kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan milli takımın yükseklerde olması bayrağın dalgalanması. Kendi adıma mutluyum. Ülkemiz adına mutluyum. Biz favoriydik. Bu maçın skoru böyle olmamalıydı. Milli takım her zaman farklı skorlarla kazanmak zorundadır. Bunu Fransa karşısında da gösterdik. Bu maç bizim için zor oldu. Kapanan bir takım vardı. 1-0 da olsa 3 puanı aldık. Şimdi Moldova maçına konsantre olmaya çalışıyoruz. Yarından itibaren ona hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.

"Takıma katkı verdiğimi düşünüyorum"

Ozan, saha içi ve saha dışında kendini mental olarak hazırladığını vurgulayarak, "Benim performansımı maç maç görüyorum çünkü tüm maçlara baktığımızda ligde ve milli takımda kolay maç yok. Kendimi kafa olarak iyi hazırlıyorum. Saha içi, saha dışı ağabeylerimden aldığım destek ve kendi konsantrem olsun en iyi şekilde kendimi hazırlıyorum. Bugün de onlardan biri oldu. Sakatlığım vardı. Birkaç gün antrenmana çıkmamıştım. Onu da atlattım ve güzel bir gol attım. Takıma katkı verdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Emre Belözoğlu, herkese bir şeyler vermeye çalışan biri"

Deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu'nun kendisi ve diğer genç oyuncularla saha içinde olan iletişimini değerlendiren Ozan Tufan, "Emre ağabey ben dahil kulüpteki takım ve milli takım arkadaşlarım kimsenin kötülüğünü isteyecek biri değildir. Her zaman iyiliğini isteyen ve herkese bir şeyler vermeye çalışan güzel bir karakterdir. Onunla genç jenerasyon olarak oynadığımız için çok şanslıyız. Ben hem kulüpte hem milli takımda oynuyorum. Ben de çok şanslıyım. Hepimiz onlardan bir şey almak istiyoruz çünkü çok büyük bir tecrübeden bir şeyler almak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA