Ozan Tufan Premier Lig istiyor! Fenerbahçeden ayrılıyor!

Ozan Tufan'ın 2015'te henüz çok gençken başlayan Fenerbahçe serüveni son derece hareketli geçti. İki kez kadro dışı kaldı ve bir türlü düzenli oynayamadı ardından ise Alanyaspor 'a kiralandı.

Ozan, Sarı-Lacivertli formayla en iyi dönemini geçen sezon, 41 resmi maçta 6 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak yaptı.

PEREİRA, KULÜBEDEN ÇIKARTMADI

Ancak antrenör Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte işler Ozan için yine kötüye gitmeye devam etti. Portekizli teknik adam, hazırlık döneminde oynanan karşılaşmalarda Ozan'ı müsabakalarda oynatmadı.

PREMİER LİG İSTİYOR

Milli yıldız artık sevdiği Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Ozan Tufan, futbol kariyerine yurt dışında devam etmeyi istiyor. 26 yaşındaki oyuncuya İspanya ve Rusya'dan teklifler geldiği öğrenilse de . yıldız futbolcu, Premier Lig'den bir takımda oynamak istiyor.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Daha önce yine transfer olması ile alakı gündeme gelen takım Crystal Palace tekrardan başarılı oyuncu ile ilgileniyor ama henüz bir girişimde bulunmadılar. Yönetim, EURO 2020 sonrası Ozan'ı 20 milyon Euro'ya satma hayali kuruyordu ancak turnuvadaki kötü performansı sebebiyle bu rakam artık sağlanamayacak gibi görünüyor. Yine de Sarı-Lacivertli takım, bir takımın Ozan'a talip olması halinde masaya 15 milyon Euro'luk taleple oturmayı istiyor.

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