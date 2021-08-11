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  4. Ozan Tufan Premier Lig istiyor! Fenerbahçeden ayrılıyor!

Ozan Tufan Premier Lig istiyor! Fenerbahçeden ayrılıyor!

Fenerbahçe'de transfer haberleriyle gündeme gelen Milli futbolcu Ozan Tufan yurt dışına gitmek istiyor. İspanya ve Rusya'dan teklifler gelmesine rağmen Tufan'ın önceliği Premier Lig.

Ozan Tufan Premier Lig istiyor! Fenerbahçeden ayrılıyor!

Ozan Tufan'ın 2015'te henüz çok gençken başlayan Fenerbahçe serüveni son derece hareketli geçti. İki kez kadro dışı kaldı ve bir türlü düzenli oynayamadı ardından ise Alanyaspor 'a kiralandı.

Ozan, Sarı-Lacivertli formayla en iyi dönemini geçen sezon, 41 resmi maçta 6 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak yaptı. 

Ozan Tufan Premier Lig istiyor! Fenerbahçeden ayrılıyor!

PEREİRA, KULÜBEDEN ÇIKARTMADI

Ancak antrenör Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte işler Ozan için yine kötüye gitmeye devam etti. Portekizli teknik adam, hazırlık döneminde oynanan karşılaşmalarda Ozan'ı müsabakalarda oynatmadı.

Ozan Tufan Premier Lig istiyor! Fenerbahçeden ayrılıyor!

PREMİER LİG İSTİYOR

Milli yıldız artık sevdiği Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Ozan Tufan, futbol kariyerine yurt dışında devam etmeyi istiyor. 26 yaşındaki oyuncuya İspanya ve Rusya'dan teklifler geldiği öğrenilse de . yıldız futbolcu, Premier Lig'den bir takımda oynamak istiyor. 

Ozan Tufan Premier Lig istiyor! Fenerbahçeden ayrılıyor!

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Daha önce yine transfer olması ile alakı gündeme gelen takım Crystal Palace tekrardan başarılı oyuncu ile ilgileniyor ama henüz bir girişimde bulunmadılar. Yönetim, EURO 2020 sonrası Ozan'ı 20 milyon Euro'ya satma hayali kuruyordu ancak turnuvadaki kötü performansı sebebiyle bu rakam artık sağlanamayacak gibi görünüyor. Yine de Sarı-Lacivertli takım, bir takımın Ozan'a talip olması halinde masaya 15 milyon Euro'luk taleple oturmayı istiyor.

Ozan Tufan Premier Lig istiyor! Fenerbahçeden ayrılıyor!

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