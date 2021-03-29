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Ozan Tufan - Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan'ın, sevgilisi Rojin Haspolat'la evlenmek için gün sayarken çiftin ne zaman evleneceği de merak konusu oldu. Peki Ozan Tufan - Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?

Ozan Tufan - Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?

Fenerbahçe ve A Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat için büyük bir organizasyon düzenleyerek evlilik teklifi yapmıştı. Çift mutlu giden ilişkilerini evlilikle taçlandırmak için hazırlıklarını tamamladı. 

OZAN TUFAN - ROJİN HASPOLAT NE ZAMAN, NEREDE EVLENECEK?

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çifti 2 sene birlikte yaşadıktan sonra, 28 Eylül 2020’de nişanlandı. Çiftin nişan kurdelesini  Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti. 

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, 31 Mart Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek törenle dünya evine girecek. Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu yapacak.

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?Ozan Tufan ile Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?

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