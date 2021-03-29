Ozan Tufan - Rojin Haspolat'la evlendi!

Fenerbahçe ve A Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat'la uzun süren birlikteliklerinin ardından evlendi.

Geçtiğimiz yıl 28 Eylül'de nişanlanarak evliliğe bir adım atan Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesmişti.

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, bugün Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen törenle dünya evine girdi. Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu yaptı.