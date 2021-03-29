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Ozan Tufan - Rojin Haspolat'la evlendi!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan uzun süredir birlikte olduğu Rojin Haspolat'la ilişkisini evlilikle taçlandırdı. Çift bugün yapılan törenle hayatlarını birleştirdi.

Ozan Tufan - Rojin Haspolat'la evlendi!

Fenerbahçe ve A Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat'la uzun süren birlikteliklerinin ardından evlendi.

Geçtiğimiz yıl 28 Eylül'de nişanlanarak evliliğe bir adım atan Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesmişti.

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, bugün Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen törenle dünya evine girdi. Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu yaptı. 

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?Ozan Tufan ile Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?Ozan Tufan - Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?

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