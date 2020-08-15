Ozan Tufan'a sürpriz talip!

Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan ile ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde ciddileşmesi beklenen pazarlıklar sonucunda Ozan - Visca takası gerçekleşebileceği konuşuluyor

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Başakşehir, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'la ilgileniyor. Milli futbolcu için zemin yoklayan turuncu-lacivertli takım kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalacak.

Fenerbahçe'nin ise bu teklif karşılığında Edin Visca'yı isteyeceği kulislerde konuşuluyor. Yılın en sürpriz transferini doğurabilecek görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

OZAN, FENERBAHÇE'NİN EN HIZLI OYUNCUSU ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de yeni sezon hazırlıkları için Samandıra'ya inen sarı-lacivertliler, Erol Bulut yönetiminde oldukça sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Antrenmanlarda yapılan ölçüm ve değerlendirme testlerinde takımın enleri ortaya çıktı. Teknik Direktör Erol Bulut, takımın enlerini tebrik etti.