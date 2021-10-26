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  3. Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat müjdeyi duyurdu! 6 ay boyunca saklamış!

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat müjdeyi duyurdu! 6 ay boyunca saklamış!

Uzun süre Fenerbahçe'de forma giyen kariyerini İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'da sürdüren futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat güzel haberi "Sürpriz" diyerek duyurdu.

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat müjdeyi duyurdu! 6 ay boyunca saklamış!

Uzunca bir süre Fenerbahçe'nin formasını terleten şimdilerde ise Fenerbahçe'den kiralık olarak giderek Premier Lig takımlarından Watford'da kariyerini sürdüren Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat sosyal medya hesabından müjdeyi duyurdu. 

6 AYLIK HAMİLE

Rojin Haspolat Instagram hesabından yaptığı hamile olduğu fotoğrafına "sürpriz" notunu ekleyerek 6 aylık hamile olduğunu açıkladı. 

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat müjdeyi duyurdu! 6 ay boyunca saklamış!

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen törenle dünya evine girmişti. Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu yaptı.

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat müjdeyi duyurdu! 6 ay boyunca saklamış!

{TITLE_STRIP}Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

{TITLE_STRIP}Ozan Tufan - Rojin Haspolat'la evlendi!

 

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