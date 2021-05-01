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  3. Ozan Zeybek açıkladı! Burak Yılmaz, Fenerbahçe forması giyecek

Ozan Zeybek açıkladı! Burak Yılmaz, Fenerbahçe forması giyecek

Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek, Fenerbahçe'nin Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen milli golcü Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattığını öne sürdü.

Ozan Zeybek açıkladı! Burak Yılmaz, Fenerbahçe forması giyecek

Gol yollarında sorun yaşayan ve Valencia dışındaki forvetlerinden yeteri kadar performans alamayan Fenerbahçe'nin gelecek yıl gol yollarında sorun yaşamamak adına Lille'de gösterdiği performansla adından söz ettiren bir dönem sarı lacivertli takımın formasını da giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'la anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Fotomaç gazetesi yazarı Ozan Zeybek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Sevgili Fenerbahçeliler... Yeni sezonda yeni santraforlardan biri Burak Yılmaz olacak..." ifadelerini kullandı.

 

 

PERFORMANSI İLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla çıktığı 29 maçta 14 kez fileleri havalandırdı, 5 maçta ise takım arkadaşlarına gol pası verdi. 

DÖRT BÜYÜKLERDE DE FORMA GİYDİ

Milli futbolcu 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuş, oynadığı 16 maçta gol sevinci yaşamamıştı. Öte yandan Burak Yılmaz, Sergen Yalçın'nda sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının formasını giyen ikinci futbolcu konumunda bulunuyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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