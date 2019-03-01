Özay Gönlüm Denizli'de anıldı

DENİZLİ'nin yetiştirdiği önemli değerlerden, Türk Halk Müziği Sanatçısı Özay Gönlüm, 19'uncu ölüm yıl dönümünde Denizli Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki heykeli başında anıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği anma törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Tavas Belediye Başkanı AK Partili Turhan Veli Akyol, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Denizli'nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan halk ozanı Özay Gönlüm'ün heykeline çelenk bırakılıp, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Özay Gönlüm'ü vefatının 19'uncu yılında da saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Sadece Denizli'de değil dünyaya geldiği Kızılcabölük Mahallesi'nde de etkinlikler düzenlenerek gelecek kuşaklara mirasını aktarmaya devam ediyoruz. Özay Gönlüm şehrimizin ve ülkemizin yetiştirdiği önemli bir yetenek. Düşünün 3 bin 500 civarında derleme ve 250 civarında da TRT repertuvarına eser kazandırmış bir sanatçı. Kendisini gelecek kuşaklara anlatmaya ve onun kazandırdığı değerleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Tambura, bağlama ve curayı aynı gövdede birleştirdiği kendi tasarımı olan "Yaren" isimli sazı ve Denizli yöresinin türkülerini seslendirmesiyle tanınan Özay Gönlüm, 1 Mart 2000 tarihinde akciger kanserinden yaşamını yitirmişti.

FOTOĞRAF

DHA