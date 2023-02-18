Ozbej Kisovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozbej Kisovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozbej Kisovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozbej Kisovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozbej Kisovec 29 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozbej Kisovec Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ozbej Kisovec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ozbej Kisovec'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ozbej Kisovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozbej Kisovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ozbej Kisovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozbej Kisovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Krka

4 Ağu 2020 yılında NK Krsko

22 Eylül 2020 yılında NK Nafta 1903

27 Temmuz 2021 yılında ND Ilirija

26 Ağu 2021 yılında NK Brinje Grosuplje

Ozbej Kisovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozbej Kisovec şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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