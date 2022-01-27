İş adamı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran, hayatını kaybetti. Bunun hemen ardından Özbek Saran ile ilgili çeşitli sorular merak konusu oldu. Özbek Saran'ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu kadar, vefat sebebi de merak edildi. Peki, Özbek Saran kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Özbek Saran'ın biyografisi...

ÖZBEK SARAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, ÖZBEK SARAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Özbek Saran, 12 Nisan 1935 tarihinde Keskin’ de doğdu. İlk,orta ve Lise öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde, yüksek öğrenimini ABD Colorado School Of Mines’ da Petrol Yüksek Mühendisliği dalında, lisans üstü öğrenimini ise Denver Üniversitesinde Kimya Mühendisliği (MS Chemical Eng.)dalında tamamladı. Öğrenimini sürd ürü rken Amerika’ da Wyoming New Mexico ,Colorado,Arizona,Utah eyaletlerinin petrol sahalarında kuyu jeologu, petrol sondaj mühendisi, petrol rezervuar mühendisi olarak çalıştı. Sonraki yıllarda Stearns Roger firmasında matematikçi olarak görev yaptı. Dönemin en büyük termik santrali olan Ambarlı-İstanbul’ un 1 ve 2. Ünitelerinin müzakerelerine katılarak mühendislik sözleşmesini şirket adına imzaladı. Türkiye’ de Akdeniz Gübre Sanayi Yönetim Kurulu başkanlığı ve murahhas üyeliği yaptı. Çukurova Şirketlerinin teknik koordinatörlüğünü ve Mersin’ de kurulan Çukurova Plastik A.Ş’ nin tam yetkili murahhas üyeliği görevini yürü ttü. Türkiye’ nin en büyük gübre kompleksi olan İstanbul Gübre Sanayi (İGSAŞ) Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Tesislerin üretime geçmesinde birimlerin kurulmasında ve kadrolaşmasında etkin rol oynadı. İstanbul Petrol Rafinerisi (İPRAŞ) Yönetim Kurulu 2.Başkanlığını yaptı. Tekel Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Tekel BakanlığıMüşavirliği yaptı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 1983 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türkiye Petrol Kurumu 2.Başkanlığı görevlerini yürü ttü. Devlet Bakanlığı Müşaviri olarak Bakanlığın yetki alanına giren işsizliği önleme, istihdam yaratma, müteşebbisleri destekleme, yeni teknolojilerin geliştirilmesi alanlarında sorumluluklar aldı. Devlet Bakanlığına bağlı Sümerbank, Etibank, Petkim, Seka, Tapu ve Kadastro, Tübitak, MPM, Karadeniz Bakır Tesisleri, Çinkur ve Petlas gibi kuruluşların ihtisas alanlarına giren konularda Bakanlık ile kuruluşlar arasında koordinatörl ük yaptı. Teknik, ticari ve kült ür alanlarında yabancı ülkelerle işbirliği yapmak ve faaliyetleri geliştirmek üzere Bakanlığın görev alanlarına giren İran, Suriye ve Arnavutluk Ülkeleri ile ilişkilerin yürü tülmesinde K.E.K toplantılarının düzenlenmesinde ve gündemin hazırlanmasında sorumluluklar üstlendi. İlimizin yetiştirdiği hayırsever işadamı Sadettin SARAN, okulumuzu yaptırarak babası ” Özbek SARAN” ın adını vermiştir. Okul 2004 – 2005 eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir. 2005 yılında ise Sadettin SARAN’ ın girişimleri ve desteği ile 07-14 yaş gurubuna hitap eden “Mini Halı Saha”, 2006 yılında ise 1 kortluk tenis sahasıyapılarak hizmete sunulmuştur. Saran Gurubunun ilimizde yaptırmış olduğu 1 Lise(Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu Lisesi), 2 İlkokul (Özbek Saran İlkokul / Ortaokulu ve Geraldine Saran İlkokulu) ile 1 Anaokulu (Lal Saran Anaokulu) olmak üzere 4 okulu bulunmaktadır.

27 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden Özbek Saran, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: Özbek Saran İlköğretim Okulu / hakkımızda