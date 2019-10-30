Özbekistan İnşaat Bakanlığı Heyeti’nden AGÜ’ye Ziyaret

Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı Birinci Yardımcısı Şerzod Khidoyatov, bakanlık heyeti ile Abdullah Gül Üniversitesi'ni (AGÜ) ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Şerzod Khidoyatov ve heyetine Sümer Kampüsü'nde Rektörlük Senato Salonu'nda üniversite ve İnşaat Mühendisliği Bölümü hakkında bilgiler verildi.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Evren Mutlugün heyete, AGÜ'nün misyonu vizyonu, fakülte ve bölümleri hakkında, İngilizce sunum yaptı.

Daha Sonra, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Uzal da inşaat bölümü, inşaat alanındaki projeler ve bölüme ait laboratuvarlar hakkında heyeti bilgilendirdi.

Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı Birinci Yardımcısı Şerzod Khidoyatov da Abdullah Gül Üniversitesi'ne yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan toplantıda, AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı arasında ortak yürütülebilecek projeler ve öğrenci değişimleri gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı heyeti daha sonra Sümer Kampüsü'nü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını gezerek üniversiteden ayrıldı.

Ziyarete Özbekistan Cumhuriyeti'nden İnşaat Bakanlığı Birinci Yardımcısı Şerzod Khidoyatov'un yanısıra İnşaat Bakanlığı Denetim Başkan Yardımcısı Alişer Turapov, İnşaat Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı Şaraf Radzhabov, Kentsel Planlama Dokümantasyonunun İncelenmesi Devlet Kurumu Genel Müdürü Vakhob Muratkobilov, İnşaatta Rekabetçi Teklif Veren Şube Müdürü Zohid Muborakov, Tasarım ve İnşaat Alanında Ekonomik Reformlar Dairesi Başkanı Şerzod Sodikov, Devlet Kurumu Uzmanları Gulida Khadjibaeva, Azimjon Bahridinovich, IT Teknoloji Danışmanı Sanjar Abduganiev ile İnşaat Bakanlığı Uzmanı Klavdiya Çenç katıldı.

AGÜ'den ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Evren Mutlugün, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Uzal ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri ve araştırma görevlileri katıldı.

Kaynak: İHA